just cookingStaffel 13Folge 2
10 Min.

Der Saibling ist ein beliebter heimischer Speisefisch - Martin Klein, Executive Chef im Hangar-7 in Salzburgzeigt exklusiv, wie Hobbyköche aus diesem Fisch verschiedene Köstlichkeiten auch zuhause auf Sterneniveau zubereiten können.

just cooking
