Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 2: Sterneküche für zuhause (2)
10 Min.
Der Saibling ist ein beliebter heimischer Speisefisch - Martin Klein, Executive Chef im Hangar-7 in Salzburgzeigt exklusiv, wie Hobbyköche aus diesem Fisch verschiedene Köstlichkeiten auch zuhause auf Sterneniveau zubereiten können.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV