Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

just cookingStaffel 13Folge 8
Folge 8: Alexander Herrmann und Tobias Bätz

10 Min.

Diesen Oktober wird in der Küche des Restaurant Ikarus im Hangar-7 fränkisch gesprochen, wenn es darum geht, die Menüideen der Gastköche Alexander Herrmann und Tobias Bätz perfekt in Szene zu setzen.

just cooking
