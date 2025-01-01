Alexander Herrmann und Tobias BätzJetzt kostenlos streamen
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 8: Alexander Herrmann und Tobias Bätz
10 Min.
Diesen Oktober wird in der Küche des Restaurant Ikarus im Hangar-7 fränkisch gesprochen, wenn es darum geht, die Menüideen der Gastköche Alexander Herrmann und Tobias Bätz perfekt in Szene zu setzen.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV