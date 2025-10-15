Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der König von Frankreich

Paramount GlobalStaffel 1Folge 6
Folge 6: Der König von Frankreich

51 Min.Ab 12

Lucrezia beginnt eine Affäre mit Paolo, während sie sich gleichzeitig aufopferungsvoll um ihren verletzten Ehemann kümmert. Cesares Liebe droht zu zerbrechen: Die Leiche von Ursulas Mann wird geborgen und Ursula beginnt, die Zusammenhänge zu verstehen. Papst Alexander VI. versucht, das Bündnis zwischen Rom und Neapel zu stärken, indem er seinen 13-jährigen Sohn mit Sancia von Neapel verheiratet. Er will sich so gegen einen drohenden Einmarsch Frankreichs wappnen.

