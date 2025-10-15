Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Folge 6: Der König von Frankreich
51 Min.Ab 12
Lucrezia beginnt eine Affäre mit Paolo, während sie sich gleichzeitig aufopferungsvoll um ihren verletzten Ehemann kümmert. Cesares Liebe droht zu zerbrechen: Die Leiche von Ursulas Mann wird geborgen und Ursula beginnt, die Zusammenhänge zu verstehen. Papst Alexander VI. versucht, das Bündnis zwischen Rom und Neapel zu stärken, indem er seinen 13-jährigen Sohn mit Sancia von Neapel verheiratet. Er will sich so gegen einen drohenden Einmarsch Frankreichs wappnen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Krimi
Produktion:CA, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren