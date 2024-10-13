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Die bunte Nutztierwelt in Vorarlberg

Die bunte Nutztierwelt in Vorarlberg

ORF2Staffel 1Folge 1vom 13.10.2024
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Die bunte Nutztierwelt in Vorarlberg

Folge 1: Die bunte Nutztierwelt in Vorarlberg

25 Min.Folge vom 13.10.2024

Esel, Yak, Noriker - in dieser Dokumentation zeigt der ORF Vorarlberg, wie Nutztiere in Vorarlberg gehalten und eingesetzt werden. Schroffe Felsen, hochgelegene Alpen und auch süße Jungtiere. Diese Mischung aus schönen Bildern und Informationen über die Einsatzgebiete der Nutztiere bietet dieser Film. Er beweist, wenn Tiere gut und sinnvoll gehalten und auch eingesetzt werden, dann haben Mensch und Tier mehr davon. Die Sehnsucht nach solchen Welten ist groß, das belegen unter anderem die Bilder von der Geißen- und Norikerausstellung im Bregenzerwald.

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