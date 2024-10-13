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Die bunte Nutztierwelt in Vorarlberg
Folge 1: Die bunte Nutztierwelt in Vorarlberg
25 Min.Folge vom 13.10.2024
Esel, Yak, Noriker - in dieser Dokumentation zeigt der ORF Vorarlberg, wie Nutztiere in Vorarlberg gehalten und eingesetzt werden. Schroffe Felsen, hochgelegene Alpen und auch süße Jungtiere. Diese Mischung aus schönen Bildern und Informationen über die Einsatzgebiete der Nutztiere bietet dieser Film. Er beweist, wenn Tiere gut und sinnvoll gehalten und auch eingesetzt werden, dann haben Mensch und Tier mehr davon. Die Sehnsucht nach solchen Welten ist groß, das belegen unter anderem die Bilder von der Geißen- und Norikerausstellung im Bregenzerwald.
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Die bunte Nutztierwelt in Vorarlberg
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