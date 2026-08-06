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Die Casagrandes

NickelodeonStaffel 1Folge 14vom 06.08.2026
Carl, der Meisterschwimmer / Der Sitz-Stand

Carl, der Meisterschwimmer / Der Sitz-StandJetzt kostenlos streamen

Die Casagrandes

Folge 14: Carl, der Meisterschwimmer / Der Sitz-Stand

22 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 6

Bobby beschließt Carl das Schwimmen beizubringen, als er herausfindet, dass er das nicht kann. Die Kinder flehen Opa verzweifelt an die Klimaanlage nutzen zu können. Sie wollen Geld auf dem Jahrmarkt verdienen, da der Strom für die Anlage teuer ist.

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