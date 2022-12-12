Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Comedy Märchenstunde

Rotkäppchen und der böse Wolf

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 12.12.2022
Rotkäppchen und der böse Wolf

Die Comedy Märchenstunde

Folge 1: Rotkäppchen und der böse Wolf

89 Min.Folge vom 12.12.2022Ab 12

Dieses Rotkäppchen hat ordentlich Pfeffer und ist alles andere als in den Mund gefallen. Auf dem Weg zur Großmutter verpasst sie dem Wolf Eine und flirtet ausgiebig mit Hans im Glück. Beim zweiten Aufeinandertreffen mit dem hungrigen Fleischfresser ist der Glück nicht an ihrer Seite. Dafür gibt es ein unerwartetes Wiedersehen mit dem seit 16 Jahren vermissten Vater. Kein Witz. "Die Comedy Märchenstunde". Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lachen sie noch heute.

