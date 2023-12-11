Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Comedy Märchenstunde

Der Wolf und die sieben Geißlein

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 11.12.2023
Der Wolf und die sieben Geißlein

Der Wolf und die sieben GeißleinJetzt kostenlos streamen

Die Comedy Märchenstunde

Folge 3: Der Wolf und die sieben Geißlein

94 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12

Hugo Egon Balder wird zum bösen Wolf. Meltem Kaptan ist die hinterlistige Frau Wolf. Janine Kunze sorgt sich als Mutter Geißlein um das Wohl ihrer Kinder, während Vater Geißlein, Martin Klempnow, herumalbert. Panagiota Petridou und Joey Heindle sind zwei der sieben Geißlein. Babysitterin Lisa Feller steht ihnen bei. Maddin Schneider verkörpert die goldene Gans. Musikalische Akzente setzen die Barden Volker "Zack" Michalowski und Wigald Boning.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Comedy Märchenstunde
SAT.1
Die Comedy Märchenstunde

Die Comedy Märchenstunde

Alle 1 Staffeln und Folgen