Der Wolf und die sieben GeißleinJetzt kostenlos streamen
Die Comedy Märchenstunde
Folge 3: Der Wolf und die sieben Geißlein
94 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12
Hugo Egon Balder wird zum bösen Wolf. Meltem Kaptan ist die hinterlistige Frau Wolf. Janine Kunze sorgt sich als Mutter Geißlein um das Wohl ihrer Kinder, während Vater Geißlein, Martin Klempnow, herumalbert. Panagiota Petridou und Joey Heindle sind zwei der sieben Geißlein. Babysitterin Lisa Feller steht ihnen bei. Maddin Schneider verkörpert die goldene Gans. Musikalische Akzente setzen die Barden Volker "Zack" Michalowski und Wigald Boning.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1