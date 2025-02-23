Die Donaupiraten
Folge 1: Die Donaupiraten
15 Min.Folge vom 23.02.2025
"Wir fliegen hoch, wir fliegen weit. Jetzt ist Träumezeit!" Die Donaupiraten, Sängerin Josephine und Soundmagier Donny Jepp, präsentieren Schatz-Geschichten und Lieder aus der mehrfach ausgezeichneten Buchreihe ASAGAN. Die Lieder der Donaupiraten ermutigen Kinder stark, mutig, unerschrocken und tapfer zu sein. Die Lieder verzaubern und laden dazu ein, Neues aus der Geschichte Österreichs zu lernen. Ein Konzert zum Mitsingen, Mitschwingen und Mittanzen.
Die Donaupiraten
