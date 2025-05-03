Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 21vom 03.05.2025
Folge 21: Folge 7

23 Min.Folge vom 03.05.2025Ab 12

Heute u.a.: "Flüchtige Bekannte" Ein Mann und eine Frau begegnen sich auf der Straße und überlegen, woher sie sich nochmal kennen. Es war etwas mit Schreien ... "Lärm im Wohnzimmer" Das zahnende Baby schreit laut und durchdringend. Wenn doch endlich jemand mal die Tür zumachen könnte ...

