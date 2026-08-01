Unter Gangstern in KolumbienJetzt kostenlos streamen
Die echten Narcos
Folge 2: Unter Gangstern in Kolumbien
42 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16
Kolumbien gilt als der Ursprungsort der Rauschmittelindustrie. Nirgendwo auf der Welt wurde mehr Geld im Kampf gegen Drogenbarone ausgegeben und dennoch bleibt das Land an der Spitze der größten Kokainhändler. Der ehemalige Agent Jason Fox beleuchtet für die Doku das Schmuggelgeschäft im Hafen von Buenaventura, trifft einen engen Freund Pablo Escobars und zeigt, wie die Kartelle mit raffinierter Technik arbeiten und dabei sogar U-Boote einsetzen.
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Die echten Narcos
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Hat Trick International