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Die Erfindung der guten Mutter

Die Erfindung der guten Mutter

ORF2Staffel 1Folge 1vom 03.05.2026
Die Erfindung der guten Mutter

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Die Erfindung der guten Mutter

Folge 1: Die Erfindung der guten Mutter

45 Min.Folge vom 03.05.2026

Die liebevolle, fürsorgliche Mutter, die immer für ihre Kinder da ist, den Haushalt managt, gleichzeitig zum Einkommen beiträgt und dabei Ehemann, Freunde und sich selbst nicht vernachlässigt – das ist die Super-Mama unserer Tage. Aber war das immer so? Welchen Stellenwert hatte Mutter-Sein in anderen Epochen? Gibt es den vielbeschworenen Mutterinstinkt? Woher kommen die Zuschreibungen und wer entscheidet, wie eine gute Mutter zu sein hat? Bildquelle: ORF/Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion

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