Die Erfindung der guten MutterJetzt kostenlos streamen
Die Erfindung der guten Mutter
Folge 1: Die Erfindung der guten Mutter
45 Min.Folge vom 03.05.2026
Die liebevolle, fürsorgliche Mutter, die immer für ihre Kinder da ist, den Haushalt managt, gleichzeitig zum Einkommen beiträgt und dabei Ehemann, Freunde und sich selbst nicht vernachlässigt – das ist die Super-Mama unserer Tage. Aber war das immer so? Welchen Stellenwert hatte Mutter-Sein in anderen Epochen? Gibt es den vielbeschworenen Mutterinstinkt? Woher kommen die Zuschreibungen und wer entscheidet, wie eine gute Mutter zu sein hat? Bildquelle: ORF/Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Erfindung der guten Mutter
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2