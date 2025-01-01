Staffel 02 Folge 01 - Die FahnderJetzt kostenlos streamen
Ein Schweizer Einkaufsort mitten im Gebirge an der österreichischen Grenze bietet die perfekte Gelegenheit um steuerfrei einzukaufen. Viele Uhrenliebhaber nutzen die Gelegenheit um kostengünstig ein Schnäppchen zu ergattern. Bei der Kontrolle eines Slowaken sticht den Zöllnern eine teure Uhr ins Auge. Schnell stellt sich heraus, dass die Uhr vor drei Jahren im zollfreien Gebiet gekauft wurde. Der Slowake wird dazu verpflichtet die Uhr zu versteuern. Um der Strafe zu entgehen überlegt der Slowake zu flüchten. Die Finanzpolizei plant einen Großeinsatz auf einer Kärntner Großbaustelle. Beim Betreten der Baustelle gehen den Finanzpolizisten gleich mehrere Schwarzarbeiter in die Fänge. In Salzburg wird nach illegalen Glücksspielautomaten gefahndet. Nach einer gründlichen Voruntersuchung steht ein Lokal unter Verdacht, illegale Glücksspiele in seinem Geschäft zu betreiben. Die steirischen Zöllner stoppen einen Autotransport der Richtung Afrika unterwegs ist. Die geladenen Autos müssen beschlagnahmt werden, da sie ein Umweltrisiko darstellen. Dem afrikanischen Fahrer droht eine hohe Geldstrafe. Er versucht mit allen Mitteln die Beamten umzustimmen, um die Autos doch noch nach Nigeria zu transportieren.
