Die Fahnder
Folge 3: Staffel 02 Folge 03
49 Min. Ab 6
Die Beamten des Finanzministeriums kämpfen in ganz Österreich gegen illegale Geldgeschäfte. Die Jagd auf Betrüger wird für die Finanzpolizei, sowie für die Zöllner zu einer schwierigen Herausforderung. Neben dem Eintreiben von Steuerschulden werden kriminelle Machenschaften aufgedeckt. In verschiedenen Bereichen wie der Bauwirtschaft reicht das Spektrum von Steuerbetrug bis hin zu Lohndumpings und Schwarzarbeit. Neben der Suche nach großen organisierten Banden konzentrieren sich die Zollbeamten auf Personenkontrollen im Reiseverkehr. Ohne zu wissen etwas falsch gemacht zu haben, reagieren die kontrollierten Personen oft verärgert.
Die Fahnder
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4