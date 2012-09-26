Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Salar de Uyuni in Bolivien ist eine ungewöhnliche, auf der Welt einzigartige Wüste, in der Himmel und Erde auf phantastische Art zusammenfließen und verschmelzen. Sie überrascht durch ihre surreale Fremdheit – besonders am Ende der Regenzeit, wenn eine leichte Schicht Wasser die Fläche bedeckt und alles Sichtbare verdoppelt. Weiß und Blau sind die einzigen Farben und der unsichtbare Horizont und die fehlende Tiefe lassen Objekte wie Spielzeuge oder optische Täuschungen erscheinen.

