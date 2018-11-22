Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 3vom 22.11.2018
49 Min.Folge vom 22.11.2018Ab 6

In geheimer Mission schwirren die Finanzpolizisten aus und begeben sich auf die Suche nach Steuerhinterziehern und illegalen Arbeitern. Ein anonymer Hinweis hat sie auf indische Arbeiter aufmerksam gemacht, die auf einem Wiener Markt illegal tätig sein sollen. Im Konvoi wird ein Markt im zehnten Wiener Gemeindebezirk anvisiert, wo bereits reges Treiben herrscht. Ein Tipp von einem Marktbetreiber bringt die Finanzpolizisten auf eine neue Fährte...

ATV
