Staffel 01 Folge 03 - Die FinanzpolizeiJetzt kostenlos streamen
Die Finanzpolizei
Folge 3: Staffel 01 Folge 03 - Die Finanzpolizei
49 Min.Folge vom 22.11.2018Ab 6
In geheimer Mission schwirren die Finanzpolizisten aus und begeben sich auf die Suche nach Steuerhinterziehern und illegalen Arbeitern. Ein anonymer Hinweis hat sie auf indische Arbeiter aufmerksam gemacht, die auf einem Wiener Markt illegal tätig sein sollen. Im Konvoi wird ein Markt im zehnten Wiener Gemeindebezirk anvisiert, wo bereits reges Treiben herrscht. Ein Tipp von einem Marktbetreiber bringt die Finanzpolizisten auf eine neue Fährte...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Finanzpolizei
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4