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Die Finanzpolizei

Staffel 01 Folge 02 - Die Finanzpolizei

ATVStaffel 1Folge 2vom 15.11.2018
Staffel 01 Folge 02 - Die Finanzpolizei

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Die Finanzpolizei

Folge 2: Staffel 01 Folge 02 - Die Finanzpolizei

49 Min.Folge vom 15.11.2018Ab 6

In privaten Einrichtungen werden illegale Glücksspielautomaten zum Spielen angeboten. Daher plant die Polizei einen großflächigen Zugriff, um die verbotene Spielerhöhle zu stürmen. Die Betreiber weigern sich die Türe zu öffnen. Die Finanzpolizisten müssen die Türe daher gewaltsam aufbrechen und die illegalen Spielautomaten sicherstellen.

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