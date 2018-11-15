Staffel 01 Folge 02 - Die FinanzpolizeiJetzt kostenlos streamen
Die Finanzpolizei
Folge 2: Staffel 01 Folge 02 - Die Finanzpolizei
49 Min.Folge vom 15.11.2018Ab 6
In privaten Einrichtungen werden illegale Glücksspielautomaten zum Spielen angeboten. Daher plant die Polizei einen großflächigen Zugriff, um die verbotene Spielerhöhle zu stürmen. Die Betreiber weigern sich die Türe zu öffnen. Die Finanzpolizisten müssen die Türe daher gewaltsam aufbrechen und die illegalen Spielautomaten sicherstellen.
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Die Finanzpolizei
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4