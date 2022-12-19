Die furchtlosen 4 - Die Show, die Mut machtJetzt kostenlos streamen
Folge 1: Die furchtlosen 4 - Die Show, die Mut macht
Folge vom 19.12.2022Ab 6
Vier heimische Promis stellen sich ihrer größten Angst: Rainer Schönfelder, Lydia Prenner-Kasper, Michael Buchinger und Steffi Edelmann wagen das Experiment, ohne dabei zu wissen, welche Mutprobe auf sie zukommt. Höhenangst, Flugangst, Angst vor dem Kontrollverlust oder das Alleine sein machen den Promis zu schaffen.
Genre:Reality, Unterhaltung
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4