PULS 4Staffel 1Folge 1vom 19.12.2022
50 Min.Folge vom 19.12.2022Ab 6

Vier heimische Promis stellen sich ihrer größten Angst: Rainer Schönfelder, Lydia Prenner-Kasper, Michael Buchinger und Steffi Edelmann wagen das Experiment, ohne dabei zu wissen, welche Mutprobe auf sie zukommt. Höhenangst, Flugangst, Angst vor dem Kontrollverlust oder das Alleine sein machen den Promis zu schaffen.

PULS 4
