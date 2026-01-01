Die furchtlosen 4 - Die Show, die Mut macht
1 StaffelAb 6
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Die furchtlosen 4 - Die Show, die Mut macht
Vier heimische Promis stellen sich ihrer größten Angst: Rainer Schönfelder, Lydia Prenner-Kasper, Michael Buchinger und Steffi Edelmann wagen das Experiment, ohne dabei zu wissen, welche Mutprobe auf sie zukommt. Höhenangst, Flugangst, Angst vor dem Kontrollverlust oder das Alleine sein machen den Promis zu schaffen.
Genre:Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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