Die Fußchirurgen
Folge vom 08.08.2021: Folge 11
45 Min.Folge vom 08.08.2021Ab 16
Savannah Joseph aus Charlevoix, Michigan, geht wie auf Messern. Und oft fühlt es sich an, als würde ihr linker Fuß mit Sandpapier abgescheuert. Der rechte ist normal, doch der linke völlig deformiert: Ein Knochen wächst nach oben heraus, dafür fehlt der zweite Zeh und der große Zeh ist viermal größer als er sein sollte. Für die 25-Jährige ist es seit ihrer Kindheit unmöglich, Schuhe zu finden, die nicht höllisch schmerzen. Seit Jahren sucht sie einen guten Arzt, doch alle wollen nur amputieren, was ihr Leben weiter einschränken würde. Wird Dr. Ebonie Vincent ihr helfen können?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.