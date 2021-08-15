Die Fußchirurgen
Folge vom 15.08.2021: Folge 12
44 Min.Folge vom 15.08.2021Ab 12
Wenn Ramon aus Blue Island, Illinois, an seinem rechten Bein herunterschaut, sieht er einen aufgepumpten Ballon, denn er leidet unter einem Lymphödem, das immer weiter anschwillt. Da der 44-Jährige in den letzten Jahren 140 Kilo abgespeckt hat, sollte er eigentlich regelmäßig trainieren, doch sobald er aufs Laufband steigt, schmerzt sein Bein wie die Hölle. Ramon muss ständig Kompressionsstrümpfe tragen, trotzdem gerät das Lymphödem, das inzwischen 50 Kilo wiegt, außer Kontrolle. Weil er dringend Hilfe braucht, hat er nun einen Termin bei Dr. Vincent und fliegt heute nach Kalifornien.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.