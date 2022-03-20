Die Fußchirurgen
Folge vom 20.03.2022: Folge 31
44 Min.Folge vom 20.03.2022Ab 12
Dr. Ebonie Vincents erster Patient ist heute Charles Thomas aus Colton, Kalifornien. Der 52-Jährige hat Diabetes Typ 2 und einen Fuß, der schrecklich aussieht: Alles hatte mit einer Blase angefangen, die zu einem Wundbrand führte. Dann gab es eine schlimme Infektion am rechten großen Zeh, die nicht mehr abheilte, so dass schließlich der Zeh und in Folge ein weiterer entfernt werden mussten. Charles hat also nur noch drei Zehen und eine Wunde, die immer noch nicht geschlossen ist. Dr. Ebonie sieht viel Arbeit vor sich, zumal Charles einen großen Wunsch hat: Er möchte im Sommer Sandalen tragen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.