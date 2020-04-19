Die Fußchirurgen
Folge vom 19.04.2020: Episode 4
44 Min.Folge vom 19.04.2020Ab 12
Michele begann schon als kleines Mädchen mit Ballett und tanzte mit Stars wie Justin Timberlake, Mariah Carey, Rihanna und J-Lo. Das Tanzen war ihr Leben, doch Michele musste vor drei Jahren damit aufhören, weil sie die Schmerzen in ihren Füßen nicht mehr ertrug. Inzwischen hat sie umgeschult und arbeitet als Massage-Therapeutin - doch bei der Behandlung ihrer Patienten und beim Tragen des Massagetisches hat sie mittlerweile ein so starkes Stechen und Brennen im Ballenzeh, dass sie sich kaum mehr aufrecht halten kann. Wenn Dr. Vincent nicht helfen kann, muss Michele wohl auch diesen Job aufgeben.
