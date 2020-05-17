Die Fußchirurgen
Folge vom 17.05.2020: Episode 8
45 Min.Folge vom 17.05.2020Ab 12
Brian Mills hat am rechten Fuß nur vier Zehen, seit ihm im Alter von zwei Jahren der fünfte, der deformiert war, amputiert wurde. Beim Gehen hat er deshalb einen starken Linksdrall, was schlecht für das Gleichgewicht ist. Der Vater von zwei Kleinkindern hat mit jedem Jahr mehr Schmerzen und leidet unter Hornhautrissen, so dass er kaum noch auftreten kann. Dazu kommt, dass Leute seinen Fuß anstarren und sich ekeln, wenn der 32-Jährige im Sommer Flip-Flops trägt oder schwimmen geht. Nun hofft Brian auf die Hilfe von Dr. Vincent, doch die Fuß- und Sprunggelenkchirurgin stellt ihn vor eine schwierige Wahl.
