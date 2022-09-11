Die Fußchirurgen
Folge vom 11.09.2022: Endlich wieder Marathon
44 Min.Folge vom 11.09.2022Ab 12
Neoeko war in einen schweren Unfall verwickelt, der ihr Leben veränderte. Eine Frau verlor die Kontrolle über ihr Auto und stieß mit mir zusammen. Neoeko sah zunächst nur, dass ihr Fuß seltsam abgewinkelt war. Seitdem hatte sie 23 Operationen und brauchte fünf Jahre, um wieder laufen zu lernen. Geblieben sind eine riesige Geschwulst und eine Beule am rechten Fuß – so schmerzhaft, dass sie wie auf Nadeln geht und kaum tragbare Schuhe findet. Nach Aussage einiger Ärzte muss ihr Fuß vielleicht amputiert werden. Nun hat die 39-Jährige einen Termin bei Fußchirurgin Dr. Vincent und hofft auf bessere Nachrichten.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.