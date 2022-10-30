Die Fußchirurgen
Folge vom 30.10.2022: Ballenzeh mit Zyste
44 Min.Folge vom 30.10.2022Ab 12
Seit Kali denken kann, ist sie wegen ihrer zwei zusammengewachsenen Zehen mit dem riesigen, verformten Nagel zutiefst verunsichert. Sie versteckt ihre Füße sogar vor Freund:innen und hat noch nie Sandalen getragen. Deshalb kann die junge Frau den Termin bei Dr. Vincent kaum erwarten. Und die Fußchirurgin weiß aus Erfahrung, dass selbst kleine Missbildungen zu Depressionen und Angstzuständen führen können. In der Praxis von Dr. Schaeffer ist Patientin April angekommen, die seit Jahren eine Geschwulst am großen Zeh hat. Die Hairstylistin kann mittlerweile nur noch halbtags arbeiten, weil ihr Fuß so schmerzt.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.