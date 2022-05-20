Die Garten-Designer
Folge vom 20.05.2022: Ein Party-Haus im Garten
44 Min.Folge vom 20.05.2022Ab 6
18 Jahre nach dem Bau ihres stattlichen Backsteinhauses haben sich Shatina und Patrick noch immer nicht um ihre Gartengestaltung gekümmert. Zugegebenermaßen haben sie nicht den grünsten Daumen und würden lieber Zeit damit verbringen, Familie und Freunde zu bewirten, als Unkraut zu jäten und zu mähen. Deshalb beten sie John, Jamie und Rachel darum, ihren Vorgarten umzugestalten. Im hinteren Teil des Gartens wollen sie den ultimativen Raum für Unterhaltung schaffen, den sie das ganze Jahr über genießen können – und zwar ohne aufwendige Pflege
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.