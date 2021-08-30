Ein Garten voller ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen
Die Garten-Retter: Polen
Folge vom 30.08.2021: Ein Garten voller Überraschungen
24 Min.Folge vom 30.08.2021
Gartenbesitzerin Ewa hat den Hauptgewinn gezogen! Im Baumarkt ist ihr der „grüne Engel“ Dominik Strzelec begegnet und hat ihr ein verlockendes Angebot gemacht. In nur drei Tagen will der Gartenprofi Ewas 70 Quadratmeter großen Außenbereich in eine echte Wohlfühl-Oase verwandeln. Das Budget beträgt 2.200 Euro. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und Dominik hat bereits eine zündende Idee: Mit stylischen Sitzgelegenheiten für Gäste, einem kleinen Teich, schönen Wasserpflanzen sowie edlen Natursteinen zaubert er für Ewa einen Ort der Entspannung im japanisch-buddhistischen Stil.
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Genre:Haus und Garten, Natur
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.