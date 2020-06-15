Die Gebrauchtwagen-Profis: Der Traumauto-Deal
Folge vom 15.06.2020: 1964er Land Rover 2A
44 Min.Folge vom 15.06.2020
Tonys Traumauto lief in den 60ern vom Band. Der Land Rover 2A hat es ihm angetan, seit er denken kann. Denn so ein Modell fuhr auch sein Vater. Mike Brewer und Ex-Formel-1-Mechaniker „Elvis“ wollen das Budget des Kfz-Liebhabers aufpeppen, damit er sich den Offroader leisten kann. Zu diesem Zweck machen sie Tonys Mini Cooper zu Geld. Aber bevor die Gebrauchtwagen-Profis das Vehikel zum Verkauf anbieten, nehmen sie in der Werkstatt kosmetische Veränderungen vor. Denn Exemplare, die aus der Masse hervorstechen, lassen sich schneller an den Mann bringen.
