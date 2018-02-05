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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Ford Escort RS Cosworth

DMAXFolge vom 05.02.2018
Ford Escort RS Cosworth

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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Folge vom 05.02.2018: Ford Escort RS Cosworth

45 Min.Folge vom 05.02.2018

35 000 Dollar sind für einen Gebrauchtwagen extrem viel Geld, aber einen Ford Escort RS Cosworth findet man in den USA nur selten. Zudem zeigt der Klassiker bei der Testfahrt, warum er in den Neunzigerjahren bei Autofans in ganz Europa so beliebt war. Mit einem Heckspoiler und Allradantrieb saugt sich das Fahrzeug beim Gasgeben förmlich auf der Straße fest. Das nennt man optimale Kraftübertragung. Kann Chefeinkäufer Mike Brewer in Hollywood den Preis herunterhandeln, damit sich das Geschäft für die Kfz-Profis rentiert?

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