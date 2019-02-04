Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 04.02.2019: Volvo 850 Turbo – 5R
44 Min.Folge vom 04.02.2019Ab 6
Eine verstopfte Kurbelgehäuse-Entlüftung und ein defekter Turbolader: Der Volvo 850 T-5R, den Eigentümerin Grace in den USA zum Verkauf anbietet, kommt mit diversen Makeln daher. Trotzdem blättert Mike Brewer für den Wagen 7000 Dollar auf den Tisch, denn das Modell findet man auf dem Gebrauchtwagenmarkt nur sehr selten. Unter der Haube des „Wikingers“ schlummern 420 PS - damit konnte man in den 90ern an der Ampel sogar einen Mustang stehen lassen. Wenn Mechaniker Ant Anstead die Wehwehchen des Vehikels in den Griff bekommt, winkt den Auto-Cracks ein satter Profit.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 18: Warner Bros. Discovery, Inc.