Die Geschmacksjäger - zwei Köche auf Weltreise
Folge 2: Erste Geschmacksexplosion gefunden
Zwei Köche auf der Reise ihres Lebens: Hannes und Moe wollen ihre Kochkünste verbessern und die Mysterien der Küche Asiens erforschen. Dafür besuchen sie Koch-Gurus in Japan, sie entlocken südkoreanischen Hausfrauen traditionelle Rezepte und erleben den Höhepunkt ihrer Reise in China - Shanghai. Dort entern die Geschmacksjäger die wohl kleinste, dreckigste Hinterhof-Küche der Stadt, und landen am Ende in dem exklusivsten, hippsten High-End-Laden, dem "Ultraviolet".
