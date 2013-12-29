Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alles mitnehmen, alles aufsaugen

Die Geschmacksjäger - zwei Köche auf Weltreise

Folge 4: Alles mitnehmen, alles aufsaugen

89 Min.Folge vom 29.12.2013Ab 12

Hannes und Mo auf der Reise ihres Lebens: Heute dürfen die beiden Köche in Singapur im besten Restaurant der Stadt dem Chef höchstpersönlich zur Hand gehen. Außerdem begeistert sie das kulinarische Markenzeichen des Stadtstaates: Chilly Crab, Riesenkrabbe in scharfer Sauce. In Indonesien erleben sie die Wildnis. Sie zaubern ein Fisch-Barbecue am Strand und lüften das Geheimnis des balinesischen Spanferkels.

