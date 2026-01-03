Die Glücksspieler (3/3): Auf den Hund gekommenJetzt kostenlos streamen
Die Glücksspieler
Folge 3: Die Glücksspieler (3/3): Auf den Hund gekommen
Ein ebenso verlockendes wie mysteriöses Angebot: Sie versuchen ein Jahr lang, glücklicher zu werden, und erhalten am Ende der Zeit einfach so eine Million Euro, egal, wie es läuft. Das lassen sich Firat (Eko Fresh), ein lebenslustiger Kleinunternehmer, Jasper (Manuel Rubey), ein gehemmter Versicherungsmathematiker, und Ines (Katharina Schüttler), eine karriereorientierte Anwältin, nicht entgehen. Woche für Woche müssen die drei dem großzügigen Initiator, Herrn Herzinger (Branko Samarovski), über ihre Fortschritte mit dem Glück berichten, und darüber, wie es so läuft: oft katastrophal, sehr lustig, vor allem aber überraschend. Nur zwei kleine Bedingungen hat Herr Herzinger: Ihre Partnerinnen und Partner (Karolina Lodyga, Lena Dörrie und Sergej Moya) plus Kinder dürfen nichts von dem Deal wissen, und alle drei müssen gemeinsam bis zum Schluss durchhalten … ob das gut gehen kann und sie am Ende wirklich glücklicher sind? Aber was soll schon schiefgehen! Besetzung: Branko Samarovski (Gottlieb Herzinger) Ovidiu Schumacher (Herr Wagner) Sergej Moya (Max Niemitz) Katharina Schüttler (Ines Schickling) Eko Fresh (Firat Bozoklu) Karolina Lodyga (Natascha Bozoklu) Lena Dörrie (Simone Eder-Lipp) Manuel Rubey (Jasper Lipp) Regie: Michael Hofmann Drehbuch: Michael Hofmann, Bert Koß Bildquelle: ORF/BR/ die film gmbh/Hendrik Heiden
