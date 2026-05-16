Goldene Note - Das SemifinaleJetzt kostenlos streamen
Die Goldene Note
Folge 5: Goldene Note - Das Semifinale
23 Min.Folge vom 16.05.2026
"Die Goldene Note - Das Semifinale" zeigt eine Zusammenfassung der Audition zur nächsten Ausgabe des jährlichen Klassik-Nachwuchspreises "Goldenen Note". Die aufstrebenden, jungen Talente präsentieren sich und ihre Musik vor einem renommierten Gremium von Experten. Drei Künstlerinnen und Künstler je Kategorien haben somit die Chance, die begehrte Auszeichnung "Die Goldene Note" in der Gala-Sendung zu gewinnen. Bildquelle: Roman Zach-Kiesling/ORF
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