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Die Goldene Note

Goldene Note - Das Semifinale

ORF2Staffel 1Folge 5vom 16.05.2026
Goldene Note - Das Semifinale

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Die Goldene Note

Folge 5: Goldene Note - Das Semifinale

23 Min.Folge vom 16.05.2026

"Die Goldene Note - Das Semifinale" zeigt eine Zusammenfassung der Audition zur nächsten Ausgabe des jährlichen Klassik-Nachwuchspreises "Goldenen Note". Die aufstrebenden, jungen Talente präsentieren sich und ihre Musik vor einem renommierten Gremium von Experten. Drei Künstlerinnen und Künstler je Kategorien haben somit die Chance, die begehrte Auszeichnung "Die Goldene Note" in der Gala-Sendung zu gewinnen. Bildquelle: Roman Zach-Kiesling/ORF

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