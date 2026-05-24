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Die Goldene Note

Goldene Note - Das Finale

ORF2Staffel 1Folge 6vom 24.05.2026
Goldene Note - Das Finale

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Die Goldene Note

Folge 6: Goldene Note - Das Finale

121 Min.Folge vom 24.05.2026

Neun junge Talente aus Österreich, Deutschland und den USA treten in drei Instrumentenkategorien an, zusätzlich wird ein Publikumspreis vergeben. Eine hochrangige Jury bewertet die Auftritte, musikalisch begleitet vom Big Island Orchester Wien unter Leitung von Martin Gellner. Bildquelle: Roman Zach-Kiesling/ORF

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