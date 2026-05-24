Goldene Note - Das FinaleJetzt kostenlos streamen
Die Goldene Note
Folge 6: Goldene Note - Das Finale
121 Min.Folge vom 24.05.2026
Neun junge Talente aus Österreich, Deutschland und den USA treten in drei Instrumentenkategorien an, zusätzlich wird ein Publikumspreis vergeben. Eine hochrangige Jury bewertet die Auftritte, musikalisch begleitet vom Big Island Orchester Wien unter Leitung von Martin Gellner. Bildquelle: Roman Zach-Kiesling/ORF
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Die Goldene Note
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