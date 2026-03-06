Staffel 1Folge 1vom 06.03.2026
Die goldene Reblaus - Das ORF III HeurigenquizJetzt kostenlos streamen
Die goldene Reblaus - Das ORF III Heurigenquiz
Folge 1: Die goldene Reblaus - Das ORF III Heurigenquiz
67 Min.Folge vom 06.03.2026
Kristina Sprenger und Lukas Maierhofer laden zum Heurigenquiz. Zum Start duellieren sich Moderatorin Nadja Bernhard und Kabarettist Omar Sarsam. In neun Runden zählen Wissen, Geschick, Humor und Austropop. "Korken" bringen Vorteile, doch das Finale kann alles drehen. Für Stimmung sorgt das Trio Lukas Maierhofer, Alexander Xidi Christof und Tobias Steinrück.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die goldene Reblaus - Das ORF III Heurigenquiz
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0