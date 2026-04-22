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Die Gruaberin

Mit Monika Gruber und Snowboard-Star Benjamin Karl

ServusTVStaffel 2Folge 26vom 22.04.2026
Mit Monika Gruber und Snowboard-Star Benjamin Karl

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Die Gruaberin

Folge 26: Mit Monika Gruber und Snowboard-Star Benjamin Karl

67 Min.Folge vom 22.04.2026

Bei Olympia 2026 schloss sich für Benjamin Karl der Kreis: Das Snowboard-Ass durfte Österreichs Fahne bei der Eröffnungsfeier tragen - und gewann sein zweites Gold. Damit zählt er zu den erfolgreichsten österreichischen Snowboardern aller Zeiten. Monika Gruber staunt über den unbedingten Siegeswillen des 40-jährigen Ausnahmesportlers, der ab sofort als Profi-Radsportler weitermacht. Und falls sein Radsport Cyclocross demnächst olympisch werden sollte, ist Karl auch wieder bei Olympia mit dabei.

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