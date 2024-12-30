Die Hausmeister
Folge vom 30.12.2024: Zugemüllt
44 Min.Folge vom 30.12.2024Ab 12
Für Hausmeister Ralf beginnt der Tag in München mit einer belastenden Aufgabe. In der bayerischen Landeshauptstadt soll die vermüllte Wohnung eines Verstorbenen entrümpelt werden. Darin befindet sich jede Menge Unrat. Vladimir ist in Köln gleich mehrfach gefordert. Er bekommt es mit einer überfluteten Tiefgarage, einem defekten Fahrstuhl und einer kaputten Toilette zu tun. Und für Lucas geht es in Schleswig-Holstein hoch hinaus. In Bad Bramstedt kommt bei einer Fassadenreinigung schweres Gerät zum Einsatz. Das ist kein Job für Menschen mit Höhenangst.
