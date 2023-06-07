Team Nico Santos gegen Team Panagiota PetridouJetzt kostenlos streamen
Die! Herz! Schlag! Show!
Folge 1: Team Nico Santos gegen Team Panagiota Petridou
117 Min.Folge vom 07.06.2023Ab 12
In der ersten Folge von "Die! Herz! Schlag! Show!" kämpfen diese Promi-Teams in neun verrückten Challenges und einem großen Finale um die Kontrolle ihres Herzschlags: Panagiota Petridou, Simon Gosejohann und Paul Janke vs. Nico Santos, Lilly Becker und Mario Basler.
Die! Herz! Schlag! Show!
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
