Die! Herz! Schlag! Show!
Folge 2: Team Wigald Boning gegen Team Verona Pooth
99 Min.Folge vom 14.06.2023Ab 12
In der zweiten Ausgabe von "Die! Herz! Schlag! Show!" kämpfen diese Promi-Teams um die Kontrolle ihres Herzschlags: Verona Pooth, Stefan Mross & Bürger Lars Dietrich vs. Wigald Boning, Lisa Feller & Gil Ofarim.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben