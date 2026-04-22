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Die Inseln der Queen

Die Inseln der Queen: The Isle of Skye

ORF IIIStaffel 1Folge 8vom 22.04.2026
Die Inseln der Queen: The Isle of Skye

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Die Inseln der Queen

Folge 8: Die Inseln der Queen: The Isle of Skye

44 Min.Folge vom 22.04.2026

Die Isle of Skye, die "Nebelinsel" der Inneren Hebriden, ist geprägt von rauem Klima und der Geschichte vertriebener Bauern. Heute zieht die Landschaft kreative Menschen an, die hier Inspiration und neue Wege finden. Malerin Diana Mackie lässt Natur und Wetter in ihre Werke fließen. Die Brüder Wilson sammeln mit dem Wildhüter Mitchell Partridge Kräuter für ihren Gin. Sophie Stephenson bewahrt den traditionellen Stepptanz, während Schwertmacher Rob Miller international Anerkennung erlangt – sogar von königlicher Seite. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

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