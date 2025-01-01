Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Schwierige OP in mehreren Schritten am offenen Herzen

Kabel EinsStaffel 1Folge 3
Schwierige OP in mehreren Schritten am offenen Herzen

Schwierige OP in mehreren Schritten am offenen HerzenJetzt kostenlos streamen

Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Folge 3: Schwierige OP in mehreren Schritten am offenen Herzen

89 Min.Ab 12

Auf der HNO-Station soll Chefarzt Dr. Dalchow den achtjährigen Emil am Ohr operieren; er hört nämlich sehr schlecht. Notfallarzt Dr. Bastiani muss ein zwei Monate altes Baby mit einer verengten Luftröhre verlegen. Die Crew macht sich bereit, doch die Mutter des Kindes zögert den Auftrag hinaus, und Kardiologe Dr. Massa muss heute einen Herzschrittmacher austauschen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Kabel Eins
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Alle 4 Staffeln und Folgen