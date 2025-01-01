Kampf ums Bein: Chirurgen trotzen den ChancenJetzt kostenlos streamen
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Folge 1: Kampf ums Bein: Chirurgen trotzen den Chancen
89 Min.Ab 12
Die heutige Folge gewährt einen 24-Stunden-Einblick vom Dienstbeginn der Assistenzärztin Stefanie Richter bis zu den ersten Gehübungen einer Patientin nach ihrer Hüftoperation. Anästhesist Dr. Tino Bastiani sorgt für die exakt dosierte Narkose bei einem Baby, dem ein Abszess entfernen werden muss, und einem Drogendealer, der ein Kokainpäckchen geschluckt hat. Zur gleichen Zeit setzt der Chefarzt der Orthopädie ein Hüftplantat ein, und Hebamme Michaela Jäger begleitet eine Geburt.
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Genre:Dokumentation, Medizin
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins