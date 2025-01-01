Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Mit dem Bohrer in den Schädel: Herausforderung Hirntumor

Kabel EinsStaffel 1Folge 4
Mit dem Bohrer in den Schädel: Herausforderung Hirntumor

Folge 4: Mit dem Bohrer in den Schädel: Herausforderung Hirntumor

90 Min.Ab 12

Anästhesist und Notfallmediziner Dr. Bastiani muss heute einen kleinen Jungen in Narkose legen. Vor allem bei Kindern ist im Hinblick auf die exakte Dosierung Erfahrung gefragt. Pflegeschüler Alessandro hat heute Zwischenprüfung, und HNO-Arzt Dr. Dalchow führt eine Ohrenoperation an einer Kollegin durch, der Stationsleiterin Antje Lietz. Auf der Kinderintensivstation kümmert sich Fach-Krankenschwester Katharina Jotter hingebungsvoll um ein erst 24 Wochen altes Frühchen.

Kabel Eins
