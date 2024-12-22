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Die Knickerbocker-Bande: Spuk am Sternenhof
Folge 1: Die Knickerbocker-Bande: Spuk am Sternenhof
Weihnachten steht vor der Tür und die Knickerbocker-Bande quartiert sich auf dem Bauernhof von Axels Verwandtschaft ein. Bald wird offensichtlich, dass es mit dem Hof nicht zum Besten steht. Onkel Waldemar und Tante Olga stehen vor dem Ruin und nachts tobt die Wilde Jagd ums Haus. Es spukt am Sternenhof und den vier Juniordetektiven der Knickerbocker-Bande bleiben weder Begegnungen der unheimlichen Art noch Schneestürme erspart. Ob sie das Rätsel um den Sternenhof lösen können? Besetzung: Axel: Michael Steinocher Lilo: Janette Kössler Poppi: Christina Karnicnik Dominik: Daniel Lehner Regie: Guntmar Lasnig, Peter Payer Drehbuch: Thomas Brezina, Milan Dor, Guntmar Lasnig Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
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