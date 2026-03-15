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Die Könige der Wildnis

Leben in der Savanne

Blue AntStaffel 1Folge 5vom 15.03.2026
Leben in der Savanne

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Die Könige der Wildnis

Folge 5: Leben in der Savanne

45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12

Afrika enthält vielfältige Lebensräume und beherbergt Hunderte von Arten an Säugetieren, Vögeln und Reptilien. Neben Löwen, Nashörnern, Leoparden, Büffeln und Elefanten blickt die Doku-Serie u. a. auch auf Erdmännchen, Mistkäfer, Springböcke und Impalas.

Weitere Folgen in Staffel 1

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