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Die Kriegsjahre in Österreich

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 08.05.2026
Die Kriegsjahre in Österreich (1/2): Der Weg in den Krieg

Die Kriegsjahre in Österreich (1/2): Der Weg in den KriegJetzt kostenlos streamen

Die Kriegsjahre in Österreich

Folge 1: Die Kriegsjahre in Österreich (1/2): Der Weg in den Krieg

46 Min.Folge vom 08.05.2026

Der erste Teil behandelt die Anfangsjahre der Nazi-Herrschaft in der nunmehr „Ostmark“ genannten Region. Nach dem „Anschluss“ 1938 vollzieht sich die ideologische und wirtschaftliche Gleichschaltung Österreichs. Das Leben wird von der nationalsozialistischen Partei und Ideologie bestimmt, die Verfolgung von Jüdinnen und Juden, Oppositionellen und anderen Minderheiten beginnt und kostet unzähligen Menschen das Leben. Die österreichische Wirtschaft bekommt die Aufgabe, für den aufziehenden Krieg zu rüsten. Mit Kriegsbeginn werden auch Österreichs Männer in die Wehrmacht eingezogen, die Frauen bleiben zu Hause. Bildquelle: ORF/PAMMER FILM

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