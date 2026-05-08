Staffel 1Folge 1vom 08.05.2026
Die Kriegsjahre in Österreich (1/2): Der Weg in den KriegJetzt kostenlos streamen
Die Kriegsjahre in Österreich
Folge 1: Die Kriegsjahre in Österreich (1/2): Der Weg in den Krieg
46 Min.Folge vom 08.05.2026
Der erste Teil behandelt die Anfangsjahre der Nazi-Herrschaft in der nunmehr „Ostmark“ genannten Region. Nach dem „Anschluss“ 1938 vollzieht sich die ideologische und wirtschaftliche Gleichschaltung Österreichs. Das Leben wird von der nationalsozialistischen Partei und Ideologie bestimmt, die Verfolgung von Jüdinnen und Juden, Oppositionellen und anderen Minderheiten beginnt und kostet unzähligen Menschen das Leben. Die österreichische Wirtschaft bekommt die Aufgabe, für den aufziehenden Krieg zu rüsten. Mit Kriegsbeginn werden auch Österreichs Männer in die Wehrmacht eingezogen, die Frauen bleiben zu Hause. Bildquelle: ORF/PAMMER FILM
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