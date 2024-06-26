Die Landarztpraxis
Folge 26: Andenken
34 Min.Folge vom 26.06.2024Ab 12
Nachdem Fabian sich mit seinem Vater Georg versöhnt hat, ist die Familie Kroiß glücklich vereint. Isa merkt, dass es für sie an der Zeit ist, endlich das Grab ihrer Mutter zu besuchen. Eine Geste, die sie lange mit schlechtem Gewissen vor sich hergeschoben hat. Und Fabian wird klar, dass er sein Familienglück mit Sarah offiziell machen will. Heimlich beginnt er, einen Heiratsantrag zu planen. Doch wie wird Alexandra auf den Wunsch nach schneller Scheidung reagieren?
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln