Folge 67: Wider besseren Wissens
Folge vom 30.09.2025
Isa ist überrascht davon, wie abgeklärt Lukas darauf reagiert, dass es sich bei der Frau vom Geldautomaten nicht um seine verschollene Frau Doro handelt. Doch als sich dadurch nun endlich die Möglichkeit ergibt, Doros sterblichen Überreste zu finden, bricht sich bei Lukas die Trauer über den gefühlt erneuten Verlust seiner Frau doch noch Bahn. Isa ist für ihn da und hofft, dass Lukas nun endlich die Möglichkeit erhält, mit dem Tod seiner Frau abzuschließen.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln