Die Landarztpraxis

Verlorenes Vertrauen

SAT.1Staffel 2Folge 70vom 14.08.2024
Folge 70: Verlorenes Vertrauen

34 Min.Folge vom 14.08.2024Ab 12

Weil Lukas sich Isa gegenüber weiter vollkommen distanziert verhält, muss diese befürchten, dass sie wieder ganz am Anfang ihrer "Beziehung" angekommen sind. Just in diesem Moment bietet sich Isa die einmalige Chance, an einer Langzeit-Forschungsstudie in Indien teilzunehmen. Und da Lukas weiter nicht über seinen Schatten springen kann, überlegt Isa, ob sie für die Forschung Wiesenkirchen verlassen soll, um Lukas die Möglichkeit zu geben, sich über seine Gefühle klarzuwerden.

